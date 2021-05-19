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    نفطجي باكو بطل أذربيجان للمرة التاسعة

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٣:٥‎٨]

    باكو، 19 مايو، أذرتاج

    اتضح اسم النادي البطل بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم للموسم المنتهي 2020م/2021م.

    أفادت أذرتاج أن نفطجي باكو حل ضيفا على قراباغ اغدام زعيم الترتيب الى الجولة الاخيرة الـ28 برصيد 57 نقطة. وتغلب نفطجي على قراباغ بهدف يتيم في مباراة منظمة لدى ملعب دالغا ارينا بضاحية باكو وجاء الهدف من قدم احمدوف د90.

    وبهذا الفوز رفع نفطجي رصيده الى 59 نقطة متقدما امام قراباغ ليعلن اللقب للمرة التاسعة وقطع سلسلة قراباغ المستمرة للمواسم الـ7 المتتالية.

    وحصول نفطجي على اللقب ضمن له المشاركة في دوري أبطال اوروبا فيما سيشارك قراباغ الوصيف في بطولة دوري المؤتمر الاوروبي جديدة الاحداث المنطلقة من موسم 2021-2022م المستهل.

    AZERTAG.AZ :نفطجي باكو بطل أذربيجان للمرة التاسعة
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