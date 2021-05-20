عقد المؤتمر الافتراضي في أنقرة في موضوع "القضية الأرمنية" المزيفة على أساس مستندات الأرشيف الروسي

أنقرة، 20 مايو، أذرتاج

عقد اجتماع لجنة التحقيق في جرائم الحرب في قره باغ (KASSAK) في أنقرة على شكل المؤتمر الافتراضي.

أفادت أذرتاج أنه في البداية قدم الباحث مسلم أغترك معلومات عن أنشطة لجنة التحقيق في جرائم الحرب في قره باغ وموضوع المؤتمر بالفيديو.

ورحب رئيس لجنة التحقيق في جرائم الحرب في قره باغ صالح غورد بالمشاركين وأعرب عن ثقته في أن تبادل المعلومات بين أعضاء اللجنة سيكون له أثر إيجابي على تنظيم الأنشطة المستقبلية.

بعد ذلك، قدم كبير مستشاري رئيس تركيا والعالم الباحث البروفيسور سيد سيرتشيليك تقريراً حول "القضية الأرمنية" المزيفة.

وقال البروفيسور سيد سيرتشليك الذي قدم معلومات مفصلة حول ظهور "القضية الأرمنية" المزيفة وأسباب ما يسمى بمزاعم "الإبادة الجماعية" وأغراضها بناءً على مواد من أرشيف الدولة الروسية إن الأرمن تسلحوا بشكل جماعي وكانوا في الحرب العالمية الأولى طرفاً مقاتلاً ضد الدولة العثمانية وارتكبوا مذابح وإبادة جماعية بحق الشعب الأذربيجاني في القوقاز.

ثم استمعت إلى كلمات كل من السفير التركي الأسبق لدى أذربيجان وعضو مجلس إدارة اللجنة خلوصي كيليتش والجنرال التركي المتقاعد ورئيس فريق التحقيق يوجل كاروز ورئيس مكتب أذرتاج في تركيا صابر شاهتختي وأستاذ جامعة إرجييس (قيصري) ورئيس مركز الأبحاث الأذربيجانية الأرمنية غفار تشاكماخلي والمحامي جنيد يوكسل والآخرين حول التقرير.

وشدد المتحدثون على أهمية تحديد اتجاهات أنشطة لجنة التحقيق في جرائم الحرب في قره باغ وأشكال وأساليب العمل التي يتعين القيام بها في أسرع وقت ممكن. أشير إلى أن الانتصار الشجاع للجيش الأذربيجاني المظفَّر الذي لم يقهر في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوماً بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف كشف عن الطبيعة الحقيقية للبربرية الأرمنية في الأراضي المحررة لأذربيجان. سيفضح الترويج الصحيح لهذه الحقائق في المجتمع الدولي الطبيعة الحقيقية لـ"القضية الأرمنية" الزائفة.

في النهاية، أجاب الأستاذ سيد سيرتشيليك على أسئلة المشاركين.