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    مناقشة مسائل تعزيز علاقات أذربيجان مع دول البلطيق في البرلمان الأذربيجاني

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢١ [١٠:٣٥‎]

    باكو، 20 مايو، أذرتاج

    التقى رئيس اللجنة البرلمانية للعلاقات الدولية والعلاقات بين البرلمانات صمد سيدوف في 19 مايو مع سفير لاتفيا لدى أذربيجان دينيس غارانجس ورئيس مكتب باكو لسفارة إستونيا أندريه فالنتينوف.

    أبلغ مكتب الصحافة والعلاقات العامة للبرلمان وكالة أذرتاج أن رئيس اللجنة البرلمانية طرق إلى العلاقات التاريخية بين البلدين فأكد على أهمية توثيق العلاقات مع برلمانيي دول البلطيق وتنظيم زيارات رسمية متبادلة وتكثيف تبادل المعلومات وإحياء الحوار الثنائي. وتحدث عن التعاون مع نظرائه في لاتفيا وإستونيا في المنظمات الدولية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي.

    وفي إشارة إلى أن أذربيجان حررت أراضيها من الاحتلال قال صمد سيدوف إن بعض الدول الأوروبية تتجاهل الواقع الحالي وتتابع تصريحات أرمينيا الاستفزازية بشأن ترسيم الحدود.

    اشاد سفير لاتفيا لدى اذربيجان دينيس غارانجس خلال اللقاء بالتعاون على المستوى البرلماني. وأشار إلى أنه على الرغم من الوباء، فإن العلاقات بين لاتفيا وأذربيجان تتوسع. وقدم معلومات حول الزيارة المتوقعة لنواب لاتفيا الى اذربيجان في الاشهر القادمة وقضايا اخرى.

    وقال السفير دينيس غارانجس في حديثه إنه شاهد الدمار الذي ارتكبته أرمينيا في الأراضي الأذربيجانية خلال سنوات الاحتلال وأعرب عن امتنانه الكبير على تصميم أذربيجان في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

    شاركت رئيسة مجموعة العمل للعلاقات البرلمانية الأذربيجانية الإستونية زاله أحمدوفا ورئيس مجموعة العمل للعلاقات البرلمانية الأذربيجانية اللاتفية كمران بيراموف آراءهما حول آفاق التعاون. وشددا على أهمية نشر الحقائق حول أذربيجان في أوروبا وتزويد السلطات المختصة بمعلومات تعكس الوضع الموضوعي في المنطقة. وأبلغا الضيوف بأن بلادنا تريد السلام في العالم وفي المنطقة. إن إقامة علاقات طبيعية مع أذربيجان ستكون في صالح أرمينيا نفسها.

    وقال رئيس مكتب باكو لسفارة إستونيا أندري فالنتينوف إن الاجتماع كان ممتعاً ومفيداً للغاية. وشارك بآرائه حول مستقبل العلاقات الودية والتعاونية بين برلمانينا.

     

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