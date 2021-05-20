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    البنك الدولي يستثمر 4.1 مليار دولار في مشاريع في أوزبكستان

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢١ [١٠:٤٤]

    طشقند، 20 مايو، أذرتاج

    يستثمر البنك الدولي 4.1 (WB) مليار دولار في 23 مشروعاً في أوزبكستان.

    أفادت أذرتاج أن البيان جاء من رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في اجتماع مع نائبة رئيس البنك الدولي آنا بيردين.

    وأشير إلى أن هذه الأموال ستستخدم في الإصلاحات في مجالات الطاقة والنقل وإمدادات المياه والصحة والتعليم والزراعة وغيرها من المجالات. وكما أشير إلى أن محفظة مشروعات البنك الدولي تغطي إجمالي 7 مليارات دولار.

    وقالت آنا بيردين إن البنك سيواصل دعم تنمية الاقتصاد والمجال الاجتماعي في أوزبكستان.

    كما حدد الاجتماع مجالات محددة للشراكة بين أوزبكستان والبنك الدولي. وبالتالي، اتفق الطرفان على الحد من الفقر من خلال تطوير ريادة الأعمال في المناطق الريفية وخلق بيئة الأعمال للنساء والشباب وإنجاز الإصلاحات في التعليم العالي والصحة وتصنيع المناطق ومواصلة مشاريع التنمية للمدن المتوسطة الحجم والانتقال إلى نموذج مبتكر في التنمية ومواصلة إجراءات مكافحة الفساد وكما نوقشت قضايا التعاون في مجال بناء قدرات مؤسسات التنمية الحكومية.

     

    AZERTAG.AZ :البنك الدولي يستثمر 4.1 مليار دولار في مشاريع في أوزبكستان
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