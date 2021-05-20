  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢١ [١١:٥‎٣]

    باكو، 20 مايو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 20 مايو أيار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية

    الكود

    العدد

    سعر الصرف

    دولار أمريكي

    USD

    1

    1.7

    بيسو أرجنتيني

    ARS

    1

    0.018

    أورو

    EUR

    1

    2.0709

    دولار أسترالي

    AUD

    1

    1.3162

    روبل بلاروس

    BYN

    1

    0.6766

    ريال برازيلي

    BRL

    1

    0.3201

    درهم إماراتي

    AED

    1

    0.4628

    راند جنوب أفريقيا

    ZAR

    1

    0.1208

    كرون دنماركي

    DKK

    1

    0.2785

    لاري جورجي

    GEL

    1

    0.505

    روبي هندي

    INR

    1

    0.0232

    دولار هونغ كونغ

    HKD

    1

    0.2189

    دولار كندا

    CAD

    1

    1.4039

    دينار الكويت

    KWD

    1

    5.6537

    رينجيتي ماليزي

    MYR

    1

    0.4106

    بيسو المكسيك

    MXN

    1

    0.0855

    جنيه مصري

    EGP

    1

    0.1085

    لاي مولدوفا

    MDL

    1

    0.0957

    كرون النرويج

    NOK

    1

    0.2047

    زلوتي بولندا

    PLN

    1

    0.4577

    تنكه كازاخستان

    KZT

    1

    0.004

    سوم قيرغيزستان

    KGS

    1

    0.0202

    روبل روسي

    RUB

    1

    0.0231

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي

    SDR

    1

    2.4537

    دولار سنغافورة

    SGD

    1

    1.275

    ريال السعودية

    SAR

    1

    0.4533

    سوموني طاجيكستان

    TJS

    1

    0.1504

    دولار تايوان

    TWD

    1

    0.0608

    ليرة تركيا

    TRY

    1

    0.202

    مانات تركمانستان

    TMT

    1

    0.4857

    غريفنا أوكرانيا

    UAH

    1

    0.062

    دولار نيوزيلندا

    NZD

    1

    1.2203

    كرون التشيك

    CZK

    1

    0.0813

    يوان الصين

    CNY

    1

    0.264

    جنيه إنكلترا 

    GBP

    1

    2.3995

    شكل الإسرائيلي

    ILS

    1

    0.52

    كرون السويد

    SEK

    1

    0.2037

    فرنك سويسرا

    CHF

    1

    1.8813

    وون كوريا الجنوبي

    KRW

    100

    0.1502

    ليرة لبنان

    LBP

    100

    0.1124

    ين اليابان

    JPY

    100

    1.5576

    بيسو تشيلي

    CLP

    100

    0.2387

    سوم أوزبكستان

    UZS

    100

    0.0161

    روبيا إندونيسيا

    IDR

    100

    0.0118

    ريال إيران

    IRR

    100

    0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٢:٤٤]
    الوزير: وكالة الفضاء الاذربيجانية توسع التعاون مع "روسكوسموس" للفضاء
    ١٨.٠٥‎.٢٠٢١ [١٣:٢٣]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ١٧.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٣:١٨]
    يخطط بناء مدن وقرى واقعة في المناطق المحررة على أساس التقنيات الحديثة مع تطبيق التقنيات الذكية والخضراء.
    ١٧.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٣٣]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم