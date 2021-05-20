باكو، 20 مايو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 20 مايو أيار اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.018 أورو EUR 1 2.0709 دولار أسترالي AUD 1 1.3162 روبل بلاروس BYN 1 0.6766 ريال برازيلي BRL 1 0.3201 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1208 كرون دنماركي DKK 1 0.2785 لاري جورجي GEL 1 0.505 روبي هندي INR 1 0.0232 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189 دولار كندا CAD 1 1.4039 دينار الكويت KWD 1 5.6537 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4106 بيسو المكسيك MXN 1 0.0855 جنيه مصري EGP 1 0.1085 لاي مولدوفا MDL 1 0.0957 كرون النرويج NOK 1 0.2047 زلوتي بولندا PLN 1 0.4577 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202 روبل روسي RUB 1 0.0231 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4537 دولار سنغافورة SGD 1 1.275 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504 دولار تايوان TWD 1 0.0608 ليرة تركيا TRY 1 0.202 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.062 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2203 كرون التشيك CZK 1 0.0813 يوان الصين CNY 1 0.264 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3995 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.52 كرون السويد SEK 1 0.2037 فرنك سويسرا CHF 1 1.8813 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1502 ليرة لبنان LBP 100 0.1124 ين اليابان JPY 100 1.5576 بيسو تشيلي CLP 100 0.2387 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0161 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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