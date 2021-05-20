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    سياسة


    رئيس الوزراء الأذربيجاني يزور نصب الجندي المجهول في موسكو

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٠٢]

    موسكو، 20 مايو، أذرتاج

    انطلقت زيارة رسمية يقوم بها رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف للاتحاد الروسي.

    أفادت أذرتاج أن رئيس الوزراء علي أسدوف زار مع الوفد المرافق له 20 مايو اليوم ضريح الجندي المجهول قرب جدران الكرملين ووضع إكليلا امامه.

    عبد الله يفا مراسلة أذرتاج

     

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