صباح باكو يتغلب على زيرة باكو في الجولة الأخيرة

باكو، 20 مايو، أذرتاج

تغلب صباح باكو على زيرة باكو ضيفه بهدفين مقابل واحد في الجولة الثامنة والعشرين الأخيرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 112 المنظمة على ملعب بنك رسبوبليكا أرينا في العاصمة باكو ادارها الحكم أقايف بدون حضور جماهير.

وجاء هدفا صاحب الأرض من جانب شيدايف د21 وخوليو سيزار د89 ورد عليهما آلييف د78 من ركلة الجزاء.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من صباح ولاعبيْن من زيرة بالبطاقة الصفراء عن الاحتجاج على قرار الحكم وسلوك غير رياضي.

ولم يضف الحكم وقتًا بدل الضائع إلى الفترة الأولى فيما أضاف 5 دقائق إلى الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة اختتم صباح الموسم بالمركز الخامس برصيد 29 نقطة فيما احتل زيرة باكو المركز الرابع برصيد 38 نقطة.