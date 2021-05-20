عقد مناقشات عبر الاتصال المرئي باسم "جنوب القوقاز: التنمية الإقليمية وآفاق التعاون" بتنظيم مركز نظامي الكنجوي بمشاركة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف
AzerTAg.az
٢٠.٠٥.٢٠٢١ [١٢:١٤]
باكو، 20 مايو، أذرتاج
تعقد مناقشات عبر الاتصال المرئي باسم "جنوب القوقاز: التنمية الإقليمية وآفاق التعاون" بتنظيم مركز نظامي الكنجوي بمشاركة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 20 مايو.
أفادت أذرتاج أن المناقشات الافتراضية يحضرها الرؤساء ورؤساء الوزراء السابقين لمختلف البلدان وكذلك كبار المسؤولين ورجالات الدولة والعامة المرموقون ودبلوماسيون ومحللون سياسيون.
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