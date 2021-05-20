غابالا يخسر أمام كشلة باكو في ختام الموسم

باكو، 20 مايو، أذرتاج

خسر غابالا أمام كشلة باكو مضيفه بهدف مقابل ثلاثة في الجولة الثامنة والعشرين الأخيرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 111 المنظمة على ملعب أي أس كا أرينا في العاصمة باكو أدارها الحكم حمزة زاده بدون حضور جماهير.

وسجل اهداف صاحب الأرض شهريار د15 وسيلفيو د16 ووصال د90+1 بينما جاء هدف حفظ ماء وجه الضيف من طرف جيمز د26.

وعاقب الحكم 4 لاعبين ومسؤولا من كشلة ولاعبيْن ومسؤولا من غابالا بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبا من صاحب الأرض بالبطاقة الحمراء د75.

وأضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و7 دقائق إلى الشوط الثاني.

وبهذا اختتم كشلة الموسم بالمركز السادس برصيد 26 نقطة فيما احتل غابالا المركز السابع برصيد 26 نقطة.