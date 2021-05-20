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    خارجية أذربيجان: بيان خارجية الهند بشأن الأحداث الأخيرة في حدود أرمينيا وأذربيجان صادر بدون دراسة شاملة

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٤٦]

    باكو، 20 مايو، أذرتاج

    علقت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ليلى عبد الله يفا على بيان خارجية الهند بشأن الأحداث الأخيرة الواقعة في حدود أرمينيا وأذربيجان.

    أفادت أذرتاج أن عبد الله يفا قالت "إنني أود أولا أن اشدد على أن التدهور الناشب في حدود أرمينيا مع أذربيجان يعود عودة رئيسية إلى احتلال أرمينيا أراضي أذربيجان حتى نوفمبر 2020م. حيث أن أرمينيا هي التي انتهكت حدود أذربيجان المعترف بها على المستوى الدولية. وأما أذربيجان فإنما تستعيد حدودها المعترف بها على الصعيد الدولي. كما صدر بيان رسمي أن أذربيجان تواصل عمل تعزيز نظام حماية حدودها الجاري ضمن سلامة أراضيها هي وهذه العملية تنفذ على أساس الخرائط الموجودة في أيدي كلا الطرفين وهي تحدد خطوط الحدود بين أرمينيا وأذربيجان. وكانت ثمة اختلافات الآراء حول المسائل الحدودية بين الطرفين خلال الشهور الأخيرة وعولجت المسائل كلها عن طريق مباحثات بين أطراف البيانات الثلاثية.

    وثانيا فمن المستغرب أن خارجية الهند التي لم تناشد ولو مرة أخرى أرمينيا لسحب قواتها المحتلة من أراضي أذربيجان التي استولت عليها خلال 30 سنة أخيرة أخذت تتحدث عن انسحاب القوات الآن. ومن الواضح أن البيان الأخير المذكور صدر بدون دراسة شاملة للقضية.

    وأود أن اذكّر أن أذربيجان كانت وما زالت تناشد لحرمة سلامة أراضي وسيادة الدول وحدودها المعترف بها على المستوى الدولية ونثق في أن الاحترام المتبادل والامتثال بهذه المبادئ طريق وحيد في سبيل حل أن نزاع وإقامة علاقات حسن الجوار حقا.

    كما يجب الذكر أن أذربيجان بصفتها رئيسا حاليا لمنظمة حركة عدم الانحياز قد حددت تشجيع وترويج مبادئ باندونج كإحدى أولويات رئاستها حيث أن هذه المبادئ تساهم في تنمية العدالة والمساواة في العلاقات الدولية وتضمن الاحترام بمعايير القانون الدولي ومبادئه. ولأن أي جهد يمس الوحدة والتضامن ضمن حركة عدم الانحياز مرفوض على الإطلاق."

     

     

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