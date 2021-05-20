سومغايت يفوز على صبائل باكو مضيفه في اختتام الموسم

باكو، 20 مايو، أذرتاج

فاز سومغايت على صبائل باكو مضيفه بهدف واحد في الجولة الثامنة والعشرين الأخيرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 109 المنظمة على ملعب أسكو أرينا في العاصمة باكو أدارها الحكم أحمدوف بدون حضور جماهير.

وجاء هدف الضيف الوحيد من طرف مراد د43.

وعاقب الحكم لاعبيْن من صاحب الأرض ومثلهما ومسؤولا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأخير استئناف المباراة وخرق قواعد المنطقة الفنية فيما طرد لاعبا من صاحب الأرض بالبطاقة الحمراء المتحولة من الصفراء الثانية د90+3.

وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الشوط الأول و3 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز حصد سومغايت برونزية البطولة للموسم برصيد 39 نقطة فيما ظل صبائل ثامنا أخيرا برصيد 24 نقطة.