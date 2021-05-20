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    اقتصاد


    انخفاض الواردات من الحليب

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢١ [١٥‎:٤٧]

    باكو، 20 مايو / أيار، (أذرتاج)

    استوردت أذربيجان 2537 طن من الحليب خلال 4 أشهر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الحليب المستورد بلغت 3.7 مليون دولار.

    يذكر أن البلد استورد 3239 طن من الحليب بقيمة 5.7 مليون دولار خلال أشهر يناير – أبريل من العام الماضي.

     

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