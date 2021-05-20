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    اقتصاد


    ارتفاع إنتاج اللحم في البلد

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢١ [١٦:٠٧]

    باكو، 20 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم إنتاج اللحم إلى 12.1 ألف طن في البلاد خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية ان قيمة استيراد اللحوم بلغت 20.6 مليون دولار.

    يذكر أنه تم استيراد 16.3 ألف طن لحوم بقيمة 29.3 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي.

     

    AZERTAG.AZ : ارتفاع إنتاج اللحم في البلد
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