عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و130 ألف و114 نسمة

باكو، 20 مايو / أيار، (أذرتاج)

زاد عدد سكان أذربيجان بمقدار 10 آلاف و981 شخص أو 0.1 في المائة منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 10 ملايين و130 ألف و114 نسمة حتى الأول من شهر أبريل للعام الجاري.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الكثافة السكانية تبلغ 117 نسمة في الكيلومتر المربع.

ويسكن 53 في المائة من السكان في المدن و47 في المائة بالقرى ومنهم 49.9 في المائة هم الذكور و50.1 في المائة هن الإناث.