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    الخارجية: يلاحظ في أرمينيا تزايد التعصب وكراهية الأجانب ملاحظة خطيرة

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢١ [١٦:٣٧]

    باكو، 20 مايو، أذرتاج

    قالت ليلى عبد الله يفا إننا نلاحظ للأسف الشديد تزايد التعصب وكراهية الأجانب في أرمينيا تزايدا خطيرا ومما يبعث بقلق عميق أن هذه النزعة غير موجهة ضد أذربيجان فقط بل والى كل ملة او مجموعة تجرأ على الادلاء برأي مغاير للفكرة الأرمينية.

    أفادت أذرتاج عن عبد الله يفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية قولها إن أرمينيا يمجد فيها الذين يتعاونون مع النازيين بجانب إعطاء كسوة بطل على الإرهابيين الدوليين إلى أن البلد شهد مؤخرا ارتكاب عمل وحشي بربري بطريقة غير معقولة إزاء نصب ماهاتما غاندي احد اشهر نصير السلام والتسامح في العالم.

    وأضافت أن مثل هذه الميول نحو التطرف خطيرة جدا ويجب أن تزال على الفور: "من الواجب تشجيع أرمينيا دون تأخر على أفكار "التفوق القومي وتوسيع الأراضي" إلى أن تباشر أرمينيا الامتثال بالقانون الدولي واستخدام مبادئ القانون الدولي كأساس لتطبيع علاقاتها مع الدول المجاورة للتمكن من الاستفادة من حسن الجوار والتعاون الإقليمي.

    وأكدت على أن أذربيجان بدورها ما برحت ملتزمة بالسلام والامن والتنمية الإقليمية والتعاون على أساس الاحترام بالسيادة ووحدة الأراضي وحرمة الحدود المعترف بها على المستوى الدولية."

     

     

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