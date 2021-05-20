باكو تستضيف الاجتماع الرابع للجنة الحكومية بين أذربيجان والمملكة المتحدة
AzerTAg.az
٢٠.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٠٠]
باكو، 20 مايو / أيار، (أذرتاج)
يُعقد اليوم الاجتماع الرابع للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في باكو.
افادت وكالة اذرتاج ان مسؤولي الهيئات ذات الصلة من كلا البلدين والممثلين في اللجنة يشاركون في الاجتماع الذي يرأسه وزير الطاقة برويز شاهبازوف والممثل البرلماني لوزير الدولة وزير التصدير غراهام ستيوارت.
تجري مناقشة العمل المنجز منذ الاجتماع الثالث للجنة الحكومية الدولية والتعاون القائم بين أذربيجان والمملكة المتحدة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والاقتصاد والزراعة والنقل والاتصالات والبيئة والتعليم والصحة والسياحة والثقافة وغيرها من المجالات وفرص توسيع العلاقات.
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