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    أذربيجان: تسجيل 437 حالة جديدة للإصابة بكوفيد 19 ووفاة 14 شخصا

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢١ [١٧:٠٨]

    باكو، 20 مايو / أيار، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 437 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 893 مصاب هذا المرض وتوفي 14 شخصا مصابين بالفيروس.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان انه تم تسجيل 331 ألف و477 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 318 ألف و502 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4828 مريض منهم ويستمر علاج 8147 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و425 ألف و183 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 10569 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 437 حالة جديدة للإصابة بكوفيد 19 ووفاة 14 شخصا
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