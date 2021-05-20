أذربيجان: تطعيم حوالي مليون و900 ألف شخص بلقاح كورونا في 20 مايو

باكو، 20 مايو / أيار، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 28 ألفا و411 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 20 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 14079 شخص منهم تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و14332 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليون و891 ألف و703 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و68 ألفا و493 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و823 الف و210 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.