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    اقتصاد


    مناقشة مسائل الاستثمارات بين أذربيجان وكازاخستان

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢١ [١٧:٣٦]

    باكو، 20 مايو (أذرتاج)

    تتطور العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان وكازاخستان في مجال الاستثمارات.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها السفير الكازاخي في أذربيجان رشاد محمدوف مع منسوبي ورؤساء الجمعية المساهمة "كازاندستري" في منطقة "أستانا تيخنوبوليس" الاقتصادية الخاصة.

    أجريت مناقشات حول آفاق وامكانيات مصنع العطور الذي ينشأ بالاستثمارات الأذربيجانية في منطقة "استانا تيخنوبوليس" الاقتصادية الخاصة، كذلك تحقيق مشاريع أخرى من قبل مستثمرين اذربيجانيين في المنطقة الاقتصادية.

    بعد اللقاء تفقد الضيوف سير اعمال مصنع العطور.

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