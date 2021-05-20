رئيس الوزراء أسدوف يجتمع مع رئيس حكومة روسيا ميشوستين

باكو، 20 مايو، أذرتاج

اجتمع رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف 20 مايو في موسكو برئيس حكومة الاتحاد الروسي ميخائيل ميشوستين.

أفادت أذرتاج أن الاجتماع نظر في مسائل ملحة حول زيادة التبادل التجاري بين أذربيجان وروسيا والتعاون الثقافي الإنساني والمكافحة المشتركة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ورجا رئيس حكومة روسيا ميشيوستان من رئيس الوزراء اسدوف نقل تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتحياته هو واطيب تمنياته إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. وأشار إلى تطوير التبادل التجاري بين البلدين مضيفا أن فترة يناير – مارس العام الحالي شهد ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الطرفين بنسبة 5ر3 في المائة رغم الجائحة وذلك يشكل 680 مليون دولار. وتعمل في أذربيجان نحو 1000 شركة بالرأسمال الروسي بجانب مؤسسة مشتركة.

واستلفت ميشوستين إلى أن البيان الثلاثي الموقع عليه من قبل قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا بشأن وقف العمليات الحربية في حرب قراباغ الثانية قد فتح فرصا امام تنمية شاملة لجنوب القوقاز مؤكدا على أن توسع العلاقات الاقتصادية وفتح النقل والاتصالات وانشاء مسارات للبنية التحتية جديدة تستجيب لمصالح البلاد الإقليمية.

وبدوره نقل رئيس الوزراء اسدوف تحيات الرئيس إلهام علييف إلى ميشوستين. وشدد على أن العلاقات بين أذربيجان وروسيا تحظى المستوى العالية بفضل علاقات رئيسي البلدين المعتمدة على الثقة المتبادلة. وتطور أذربيجان بنجاح تعاونها الاقتصادي مع اكثر من 80 كيانا في روسيا. وتم توقيع ما يزيد عن 230 وثيقة حكومية ومؤسسية بين البلدين وتنفذ ستة خرائط طرق.

وذكر رئيس الوزراء أن الرئيس الأذربيجاني يشيد بدور الاتحاد الروسي خلال الحرب المستمرة 44 يوما وهو مؤيد بتنفيذ بنود الاتفاقية الثلاثية الموقع عليها في ختام العمليات الحربية.

ودعا اسدوف زميله الروسي لزيارة أذربيجان.

وفي ختام المباحثات تم التوقيع على وثائق في تنمية التعاون بين الطرفين بما فيه الوثائق في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيطرية والجمارك والملكية الذهنية والأمن الغذائي وغيرها.

عبد الله يفا مراسلة أذرتاج