اللاعب البرالمبي ولي اسرافيلوف بطلا اوربيا

باكو، 20 مايو (أذرتاج)

فاز اللاعب البارالمبي ولي اسرافيلوف بالميدالية الذهبية في السباحة الرياضية بين الكبار في منافسة نظمت في مدينة ماديرا البرتغالية. تأهل اللاعب للألعاب الأولمبية في طوكيو.

أفادت وكالة أذرتاج انه حصل على هذه النتيجة العليا بالسباحة من نوع "باس" في مسافة 100 متر بوقت دقيقة و4 ثوان.

يجب الذكر ان ولي اسرافيلوف كان عضوا في الحركة البارالمبية للأطفال.