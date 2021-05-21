الرئيس إلهام علييف: الوضع الجديد في جنوب القوقاز يتطلب تعاملات جديدة

باكو، 21 مايو، أذرتاج

يعد موضوع "جنوب القوقاز: التنمية الإقليمية وآفاق التعاون" الذي اقترحه مركز نظامي كنجوي أحد الموضوعات المهمة على جدول الأعمال العالمي، حيث حدثت تغيرات جذرية في منطقة جنوب القوقاز مؤخراَ. بالطبع، الوضع الجديد يتطلب تعاملات جديدة.

أفادت أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في خطاب ألقاه اثناء نقاشات عبر الاتصال المرئي في موضوع "جنوب القوقاز: التنمية الإقليمية وآفاق التعاون" عقده مركز نظامي كنجوي الدولي.

وقال رئيس الجمهورية إنه يهنئ مركز نظامي كنجوي الدولي على عمله الممتاز خلال تفشي الوباء: "لقد تكيف المركز مع الظروف الجديدة بطريقة حكيمة للغاية. بغض النظر عن الوضع الناجم عن الوباء، فقد واصلت أنشطته بشكل جديد. في الوقت نفسه، خلال ثماني سنوات من هذا العمل النشط أصبح المركز أحد المؤسسات الدولية الرائدة في العالم. إن أنشطتها الواسعة في الواقع تخدم قضية السلام والتعاون والأمن والاستقرار في العالم. أعضاء المركز هم من السياسيين العالميين المعروفين الذين قادوا بلدانهم أو المنظمات الدولية لسنوات عديدة. وتجربتكم فريدة حقاً. باختصار، أعتقد أن حشد مثل هذه الخبرات حدث نادر في عالم اليوم ".