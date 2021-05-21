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    الرئيس إلهام علييف: لقد حاولت أرمينيا دائماً خداع المجتمع الدولي وتقديم نفسها كضحية

    ٢١.٠٥‎.٢٠٢١ [٠٨:١٣]

    باكو، 21 مايو، أذرتاج

    يمكن مركز نظامي كنجوي الدولي لعب دور هام في ضمان المصالحة بين أذربيجان وأرمينيا. يتمتع المركز بخبرة غنية في تعزيز الحوار والسلام والروابط بين الثقافات والأديان والتعاون والتسامح.

    أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف عبر عن آرائه هذه في نقاش حول موضوع "جنوب القوقاز: التنمية الإقليمية وآفاق التعاون" في المؤتمر الافتراضي الذي عقده مركز نظامي كنجوي الدولي.

    وأشار رئيس الجمهورية إلى أن أرمينيا نفذت تطهيراً عرقياً ضد أذربيجان وطردت أكثر من مليون شخص من ديارهم. لكن، هناك حاجة إلى النهج الصحيح لاعتماد المصالحة.

    قال الرئيس الأذربيجاني: "تسببت الأفكار العدوانية وكراهية أذربيجان، السائدة في أرمينيا في انهيار العلاقات. حاولت أرمينيا دائماً خداع المجتمع الدولي وتقديم نفسها كضحية".

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: لقد حاولت أرمينيا دائماً خداع المجتمع الدولي وتقديم نفسها كضحية
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