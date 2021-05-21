رئيس أذربيجان: يمكن الاتحاد الأوروبي لعب دور هام في تطوير التعاون الإقليمي في فترة ما بعد الصراع

باكو، 21 مايو، أذرتاج

يعتبر الاتحاد الأوروبي أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لأذربيجان. نحن نتعاون بنجاح مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في شكل ثنائي.

تفيد أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف تحدث عن هذا في نقاش حول موضوع "جنوب القوقاز: التنمية الإقليمية وآفاق التعاون" في المؤتمر الافتراضي الذي عقده مركز نظامي كنجوي الدولي.

وفي إشارة إلى توقيع وثائق الشراكة الاستراتيجية أو اعتمادها مع 9 دول من أصل 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، قال رئيس الجمهورية ان هذا يوضح أن لدينا شراكة استراتيجية جيدة مع الاتحاد الأوروبي.

وشدد الرئيس الأذربيجاني على أنه "تمت الموافقة على ما يقرب من 90 % على نص مسودة الاتفاقية الثنائية الجديدة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي. إننا ننوي لتوسيع ممر الغاز الجنوبي الذي سيساهم في تنويع إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا. وقال "يمكن للاتحاد الأوروبي لعب دور هام في تطوير التعاون الإقليمي في فترة ما بعد الصراع ونود أن نتعاون بشكل أكثر فاعلية".