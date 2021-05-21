الرئيس إلهام علييف: الشركات الصينية تشارك عن كثب في إعادة إعمار أراضينا المحررة

باكو، 21 مايو، أذرتاج

تشارك الشركات الصينية عن كثب في أعمال الترميم في الأراضي المحررة في أذربيجان. هناك فرص واسعة للتعاون مع الصين في مجال النقل.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف تحدث عن هذا في نقاشات حول موضوع "جنوب القوقاز: التنمية الإقليمية وآفاق التعاون" في المؤتمر الافتراضي الذي عقده مركز نظامي كنجوي الدولي في 20 مايو.

وفي إشارة إلى أن الشركات الصينية تستثمر في قطاع الطاقة لأذربيجان، قال رئيس الدولة إن أحد المجالات المهمة لتنمية التعاون الثنائي هو الاتصالات بين الشعبين. تعمل البعثة التجارية الأذربيجانية في الصين. لدينا علاقات جيدة جدا مع الصين.