الرئيس إلهام علييف: أمريكا تدعم دائما مشاريع الطاقة وغيرها من المشاريع الأذربيجانية

باكو 21 مايو، أذرتاج

دعمت الولايات المتحدة الامريكية دائماً مشاريع الطاقة وغيرها من المشاريع الأذربيجانية. ومع ذلك، نود أن تتنوع هذه العلاقات بشكل أكبر. نود أن نتعاون بشكل أوثق في مجال التجارة. يمكننا أيضاً التعاون في الصناعات الدفاعية.

أفادت أذرتاج أن هذا البيان ورد في كلمة الرئيس إلهام علييف في نقاشات عبر الاتصال المرئي حول موضوع "جنوب القوقاز: التنمية الإقليمية وآفاق التعاون" عقده مركز نظامي كنجوي الدولي في 21 مايو.

وقال رئيس الجمهورية إن أذربيجان تتعاون عن كثب مع إدارة البيت الأبيض الجديدة ولدينا اتصالات: "أجريت محادثة هاتفية مع مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي وناقشنا العديد من القضايا".

وأشار الرئيس إلهام علييف إلى أن أرمينيا تحاول تقديم أذربيجان كأنها معتدية وأعاد الرئيس إلهام علييف إلى الأذهان أن أربعة قرارات اعتمدها مجلس الأمن الدولي لا تزال تبقى حبرا على ورق.