الرئيس إلهام علييف: بعد بيان نوفمبر اتخذنا العديد من الخطوات لإظهار رغبتنا في التعاون

باكو، 21 مايو، أذرتاج

لقد اتخذنا العديد من الخطوات منذ بيان نوفمبر وأظهرنا أننا نريد التعاون. لقد اتخذنا خطوات في المجال الإنساني وأعدنا مواطني أرمينيا الذين بقوا في منطقة الصراع بعد الحرب.

أفادت أذرتاج أن هذا البيان ورد في كلمة الرئيس إلهام علييف في نقاشات عبر الاتصال المرئي حول موضوع "جنوب القوقاز: التنمية الإقليمية وآفاق التعاون" عقده مركز نظامي كنجوي الدولي في 21 مايو.

وقال رئيس الجمهورية إنه بعد انتهاء الحرب رفضت أرمينيا تقديم خرائط الحقول الملغومة. قُتل المئات من الأشخاص بسبب انفجار الألغام الأرضية. تستغرق إزالة هذه الألغام وقتاً طويلاً. وأضاف الرئيس قائلاً إنه "سمحنا لروسيا بتوريد الغاز الى ارمينيا عبر اراضينا. لكنهم لم يشكروا أذربيجان على ذلك. وقال الرئيس إلهام علييف "لقد اقترحنا فتح ممر زنكازور وأعتقد أن هذه العملية، رغم صعوبتها، قد بدأت بالفعل".