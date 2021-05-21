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    نقل 9 ملايين طن من النفط عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال 4 أشهر

    ٢١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٥‎:١١]

    باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم تصدير 11 مليونا و903.8 ألف طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال أشهر يناير - أبريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية انه تم ضخ 9 ملايين و62 الف طن من النفط إلى خط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.

    كما تم شحن مليون و289.1 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب باكو – تبليسي - جيهان خلال العام الجاري.

    AZERTAG.AZ :نقل 9 ملايين طن من النفط عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال 4 أشهر
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