بحث افاق التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان وتركيا

باكو، 21 مايو، أذرتاج

استقبل وزير التعليم الأذربيجاني امين امر الله يف سفير تركيا الجديد في البلد جاهد باغجي ورئيس وقف المعارف التركي بيرول أق كول مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن الطرفين بحثا في اللقاء الأوضاع الراهنة للتعاون في مجال التعليم وأفاقه.

كما تم التأكيد على أهمية زيارة يقوم بها وزير التعليم التركي ضياء سلجوق البلد نهاية مايو الجاري.

وفي ختام اللقاء تم التوقيع على بروتوكول بين وزارة التعليم الأذربيجاني ووقف المعارف التركي.