رئيس بلدية أوسلو يزور معرضاً مخصصاً للعلاقات بين أذربيجان والنرويج

ستوكهولم، 22 مايو، رؤوف علييف، أذرتاج

كما أوردنا أن معرض بعنوان "إكتشف أصول تراثنا الوطني من خلال خطى تور هيردال إلى أذربيجان" مخصص للعلاقات بين أذربيجان والنرويج والعلاقات الودية بين العالم النرويجي الشهير والرحال تور هيردال والزعيم الوطني حيدر علييف ويعمل في شارع "أكير بريجي" في أوسلو بالنرويج.

أفادت أذرتاج أن عمدة أوسلو ماريان بورغن تعرفت على المعرض عن كثب وشاركت الجمهور بآرائها. وفي تهنئتها لرئيسة منظمة CAN للشتات شيرفين نجافبور على إقامة هذا المعرض الكبير أشارت ماريان بورغن إلى دور مثل هذه الأحداث في تطوير العلاقات بين البلدين: "مثل هذه المبادرات مهمة بشكل خاص في هذه الأيام. أنا سعيدة جداً لأن هذا المعرض الذي يقام في وسط أوسلو لن يحمل رسائل مهمة جداً فحسب، بل سيسمح لنا أيضاً بالسير على خطى تور هيردال لزيارة أذربيجان وسيؤثر المشروع أيضاً تأصيراً إيجابياً على تعزيز الروابط بين ثقافاتنا.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض الذي بدأ في الهواء الطلق سيستمر في مجمع المنزل - المتحف لتور هيردال.