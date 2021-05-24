عقد المؤتمر في إطار برنامج "شهادة السياحة الآمنة" المطبق في تركيا

اسطنبول، 24 مايو، أذرتاج

وعقد المؤتمر بمشاركة ممثلين عن مؤسسات إعلامية أجنبية معتمدين في تركيا وسفراء 90 دولة تعمل في إطار برنامج "شهادة السياحة الآمنة" المطبق في البلد الشقيق.

أفاد مراسل أذرتاج أن الحدث أقيم في مقاطعة أنطاليا التركية تحت شعار "السياحة الآمنة أصبحت الآن أكثر أمنا". الغرض الرئيسي من المؤتمر هو تعريف الجمهور بالنتائج السنوية لمشروع "شهادة السياحة الآمنة" الذي تم إطلاقه العام الماضي وبدء موسم جديد من السياحة الآمنة.

قال وزير الثقافة والسياحة لتركيا محمد نوري أرسوي في كلمته الملقاة في الحدث إنه تم تحقيق نتائج عالية خلال الوباء جراء تنسيق أنشطة جميع مؤسسات البلاد في هذا المجال. وفي حديثه عن عدد الإصابات في عموم البلاد قال الوزير إنه نتيجة للإجراءات الأخيرة انخفضت هذه الأرقام بنسبة 80 % لتصل إلى 9 آلاف في اليوم والهدف هو خفضها إلى أقل من 5000 في اليوم. أما بالنسبة للمناطق السياحية، فقد انخفض عدد الإصابات اليومية في هذه المناطق بشكل أكبر. وأشير إلى أن تركيا استقبلت نحو 16 مليون سائح خلال الموسم السياحي في العام الماضي وهدف هذا العام هو زيادة هذا العدد.

تجدر الإشارة إلى أن الغرض الرئيسي من المشروع هو استضافة آمنة للسياح القادمين إلى تركيا في فترة الوباء، وكذلك بعد الوباء أيضاً. ارتفع عدد الشركات والمركبات المدرجة في برنامج الشهادات الذي بدأ العام الماضي، من 500 إلى 9 آلاف و800 خلال العام الماضي.