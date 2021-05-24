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    زيادة حجم الواردات من المنتجات الصيدلانية

    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢١ [١٥‎:٤٠]

    باكو، 24 مايو / أيار، (أذرتاج)

    بلغ حجم واردات المنتجات الصيدلانية 8484 طن خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الصيدلية المستوردة إلى البلد خلال الفترة المذكورة بلغت 159.6 مليون دولار أمريكي.

    يذكر أن حجم المنتجات الصيدلانية المستوردة إلى البلد خلال الفترة عينها من العام الماضي بلغ حوالي 7732 طن بقيمة 123.7 مليون دولار.

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