انخفاض الواردات من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية

باكو، 24 مايو / أيار، (أذرتاج)

تم استيراد 53.5 ألف طن من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية إلى الدولة خلال أشهر يناير - أبريل من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان قيمة استيراد الدهون والزيوت النباتية والحيوانية بلغت 71.3 مليون دولار.

يذكر أنه تم استيراد 58.9 ألف طن من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية بقيمة 54.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.