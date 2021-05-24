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    تصدير أكثر من 80 مليون طن من البترول الأذربيجاني من جيهان خلال العام الجاري

    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢١ [١٧:١١]

    باكو، 24 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم نقل 80 مليون و442 طن من البترول عبر خط الأنابيب الرئيسي لتصدير النفط باكو – تبيليسي – جيهان خلال العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة سوكار أنه تم تحميل النفط الخام على 11 ناقلة وإرسالها إلى الأسواق العالمية.

    وحتى الآن، تم تحميل ما مجموعه 3 مليارات و651 مليون و458 ألف برميل من النفط الخام من الميناء إلى 4770 ناقلة.

    AZERTAG.AZ :تصدير أكثر من 80 مليون طن من البترول الأذربيجاني من جيهان خلال العام الجاري
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