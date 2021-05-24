تزويد ممثلين عن مركز سياسة بحر الخزر بمعلومات عن القدرات الطاقوية لأذربيجان

باكو، 25 مايو، أذرتاج

التقى وزير الطاقة برويز شهبازوف بوفد من مركز سياسة بحر قزوين للولايات المتحدة.

أبلغت وزارة الطاقة وكالة أذرتاج أن الوزير شدد في اللقاء على أهمية العلاقات الأذربيجانية الأمريكية وقال إن التعاون في مجال الطاقة بين البلدين له تاريخ ناجح. تُعرف أذربيجان في نفس الوقت كدولة نفطية في العالم مع إطلاق ممر الغاز الجنوبي أصبح الآن كمصدر للغاز، فضلاً عن كونها مشاركاً في ضمان أمن الطاقة في أوروبا، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة كانت دائماً تعبر عن دعمها الكامل لإنجاز مشاريع إستراتيجية كبيرة بمبادرة أذربيجان أو بمشاركتها.

وأبلغ أن أذربيجان تولي اهتماماً خاصاً لتطوير مصادر الطاقة المتجددة أيضا. وتم تحديد التوسع في استخدام الطاقة الخضراء بأنه أحد الأولويات الوطنية الخمس بموجب المرسوم المتعلق باعتماد برنامج "أذربيجان 2030: الأولويات الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية" الذي وقعه الرئيس إلهام علييف، في نفس الوقت تم التأكيد على أن الهدف هو زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 30 % من الإنتاج العام للطاقة في البلاد بحلول عام 2030.

كما قدمت معلومات عن إمكانات الطاقة المتجددة في أذربيجان والخطوات المتخذة لتحقيق هذه الإمكانات ومشاريع القوانين المعدة في هذا المجال والعمل المنجز لجذب القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي والمشاريع المنفذة مع شركتين أجنبيتين لإنجاز محطات الطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح بالمعايير الصناعية من خلال الاستثمار الأجنبي.

كما قدمت المعلومات في الاجتماع عن أعمال إعادة الإعمار المنفذة في الأراضي المحررة إثر الانتصار التاريخي في حرب 44 يوماً، بما في ذلك ترميم البنية التحتية للطاقة وأشير إلى توفر إمكانيات كبيرة من الطاقة المائية والشمسية وطاقة الرياح في هذه المناطق. وقدمت المعلومات حول خطط إنشاء " مناطق الطاقة الخضراء" بموجب تعليمات الرئيس إلهام علييف والإجراءات المتخذة في هذا المجال. وفي النهاية أجيبت أسئلة ممثلي المركز.

حضر الاجتماع المدير التنفيذي لمركز سياسة بحر الخزر أفغان نيفتي وعضو المركز والسفير الأمريكي السابق لدى أذربيجان روبرت سيكوتا والسفير الأمريكي السابق لدى كازاخستان وطاجيكستان والرئيس الأمريكي المشارك السابق لمجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ريتشارد هوغلاند وأعضاء المركز الآخرون.