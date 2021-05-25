باكو، 25 مايو / أيار، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية الإيراني

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