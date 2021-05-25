الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية الإيراني
AzerTAg.az
٢٥.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٠٥]
باكو، 25 مايو / أيار، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف.
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