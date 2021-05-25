الإيسيسكو تفوز بجائزة القيادة العالمية للحكامة الرشيدة 2021 من مؤسسة كامبريدج البريطانية

باكو، 25 مايو (أذرتاج)

حصدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) جائزة "القيادة العالمية للحكامة الرشيدة" (3G Awards) للقطاع العمومي والمؤسسات متعددة الأطراف لعام 2021، والتي تمنحها مؤسسة كامبريدج للاستشارات المالية الدولية بالمملكة المتحدة، وذلك تقديرا لمبادرات المنظمة التي تولي أهمية لقيم المسؤولية الاجتماعية والحكامة الرشيدة.

وقد تم إعلان فوز الإيسيسكو بالجائزة خلال احتفالية الدورة السادسة للجائزة، التي أقامتها المؤسسة اليوم الثلاثاء (25 مايو 2021) عبر تقنية الاتصال المرئي، ووجه خلالها الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، كلمة أشار خلالها إلى جهود المنظمة لدعم التعليم الجيد وتعزيز الثقافة والحفاظ على التراث والمساهمة في تطوير العلوم والابتكار.

وأشار إلى أن الإيسيسكو ملتزمة بالعمل على نشر قيم التسامح والتعايش، للمساهمة في بناء مستقبل مشرق للبشرية، وذلك من خلال إطلاق مبادرات وتنفيذ برامج وأنشطة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات وأولويات الدول الأعضاء في المنظمة، التي تنتمي لقارات آسيا وإفريقيا والعالم العربي.

ووجه المدير العام للإيسيسكو الشكر لمؤسسة كامبريدج على دعمها لجهود المنظمة، ومنحها جائزة (3G Awards) للقطاع العمومي والمؤسسات المتعددة الأطراف لعام 2021.

وخلال الحفل أيضا تم عرض مقطع فيديو حول تاريخ منظمة الإيسيسكو، وأهدافها وأبرز مبادراتها وبرامجها في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال.

وتمنح منظمة كامبريدج للاستشارات المالية الدولية، وهي منظمة غير ربحية مقرها مدينة كامبريدج، بالمملكة المتحدة، جوائز (3G Awards) كل عام لتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية والحكامة الرشيدة لدى الأفراد والمؤسسات الحكومية والعمومية والخاصة، وتكافئ المنظمات والمؤسسات التي تجعل هذه القيم أولويتها الاستراتيجية، وتصنف الجوائز إلى عدة قطاعات مختلفة.

وإلى جانب منظمة الإيسيسكو فازت جمهورية إندونيسيا، بجائزة قطاع الحكامة والسياسة، وفاز بنك (يونايتيد أوفر سيز) من سنغافورة، بجائزة قطاع الشركات الخاصة، كما فازت جمعية أصدقاء مرضى السرطان.