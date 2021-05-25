مراسل مصور أذرتاج يحصل على جائزة دولية

باكو، 25 مايو (أذرتاج)

منحت هيأة التحكيم في مسابقة التصوير الفوتوغرافي الدولي NEW YORK PHOTO FAIR 2021 لمراسل مصور اذرتاج ميدالية ذهبية NYPA ANTIQUE GOLD JUDGE CHOICE لجمعية التصوير الفوتوغرافي في نيويورك.

أفادت وكالة أذرتاج ان أعضاء هيأة التحكيم المتكونة من 9 أشخاص من بينهم ريكاردو بوسي رئيس الاتحاد الدولي لفن التصوير الفوتوغرافي (FİAP) قيًموا اعمال 353 مصور من 54 بلدا في العالم.

قام إلقار جعفروف بتصوير الصورة الفوتوغرافية "الحياة التي تستمر في البيئة الهندسية" قرب مركز حيدر علييف في مدينة باكو في يونيو عام 2016.