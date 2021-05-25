غدا أول خسوف للقمر في 2021
AzerTAg.az
٢٥.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٢٨]
باكو، 25 مايو / أيار، (أذرتاج)
يشهد سكان الأرض خسوفا قمريا أولا في عام 2021 وهذه الظاهرة الفلكية هي خسوف كلي للقمر.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مرصد نصر الدين الطوسي للفيزياء الفلكية بمحافظة شاماخي التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية ان أول الظاهرة الفلكية تبدأ في الساعة 13:44:57 في 26 مايو وستنتهي في الساعة 16:52:23 بتوقيت باكو.
سيستغرق الخسوف الكلي 3 ساعات و8 دقيقة. ولا يمكن رؤيته في أذربيجان.
سيشاهد الخسوف القمري الأول لهذا العام في شرق آسيا وأستراليا وأمريكا والمحيط الهادئ.
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