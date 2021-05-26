أذربيجان: تطعيم 34 ألف و615 شخص بلقاح كورونا في 26 مايو

باكو، 26 مايو / أيار، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 34 ألفا و615 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 26 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 26149 شخص منهم تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و8466 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونين و55 ألفا و986 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و184 ألف و780 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و871 الف و206 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.