باكو، 26 مايو (أذرتاج) التقى وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر حجار عبر الاتصال المرئي. أفادت أذرتاج نقلا عن وزير الاقتصاد قوله "اننا أجرينا في لقاء مع بندر حجار وزملائه تبادل الآراء حول توسيع الشراكة ودعم القطاع الخاص والتعاون في مجال الاقتصاد الرقمي ومشاركة البنك في اعمال إعمار أراضينا المحررة من الاحتلال".

AZERTAG.AZ : مناقشة مشاركة البنك الإسلامي للتنمية في إعمار الأراضي المحررة من الاحتلال

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