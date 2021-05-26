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    اقتصاد


    استيراد 6426 منتجات متنوعة إلى البلد خلال 4 أشهر

    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢١ [١٧:٢٧]

    باكو، 26 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم استيراد 6426 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت 3 مليارات و528.9 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

    AZERTAG.AZ :استيراد 6426 منتجات متنوعة إلى البلد خلال 4 أشهر
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