باكو، 26 مايو / أيار، (أذرتاج) تم استيراد 6426 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت 3 مليارات و528.9 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

AZERTAG.AZ : استيراد 6426 منتجات متنوعة إلى البلد خلال 4 أشهر

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