رئيس دولة الامارات العربية المتحدة يبعث ببرقية تهنئة الى الرئيس الاذربيجاني

بعث خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ببرقية تهنئة الى إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. جاء في الرسالة:

"فخامة الرئيس إلهام علييف المحترم رئيس جمهورية أذربيجان

يطيب لي ويشرفني ان أعرب لكم عن اصدق التهاني واطيب التمنيات بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية أذربيجان ولفخامتكم بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

وتفضلوا بقبول خالص المودة والتقدير

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة"