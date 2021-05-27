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    سياسة


    عاجل: مجموعة تخريبية ارمينية حاولت التسلل في اراضي اذربيجان وزرع ألغام فيها

    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢١ [٠٩:٢٥‎]

    باكو، 27 مايو (أذرتاج)

    تم تحييد واحتجاز 6 افراد من مجموعة تخريبية ارمينية حاولت التسلل الى اراضي اذربيجان وزرع ألغام في طرق التموين للقوات المسلحة الاذربيجانية في الساعة الثالثة ليلا في 27 مايو في اتجاه قرية يوخاري ايريم في محافظة كلبجار.

    كذلك تم رصد حشد دبابات وعدة مدرعات للقوات المسلحة لارمينيا في هذا الاتجاه. نتيجة التدابير المتخذة من قبل الجيش الاذربيجاني، تم وقف تحركاتها.

    AZERTAG.AZ :عاجل: مجموعة تخريبية ارمينية حاولت التسلل في اراضي اذربيجان وزرع ألغام فيها
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