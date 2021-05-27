تقرير عن "كراهية أذربيجان في أرمينيا: خطاب الكراهية في لغة الأرمن قبل الحرب وبعد الحرب" باللغة الإنجليزية

باكو، 27 مايو، أذرتاج

أصدر مركز تحليل العلاقات الدولية تقريراً باللغة الإنجليزية بعنوان "كراهية أذربيجان في أرمينيا: خطاب الكراهية في لغة الأرمن قبل الحرب وبعد الحرب".

ابلغ المكتب الصحفي للمركز وكالة أذرتاج أن الغرض من ترجمة التقرير إلى لغات مختلفة هو استجلاب انتباه القراء على نطاق أوسع في شتى أنخاء العالم.

تتناول المادة دراسة ظواهر كراهية أذربيجان في لغة الأرمن قبل الحرب وبعدها. يتم التعبير عن هذه السياسة في وجهات نظرهم في شكل إظهار الأرمن على أنهم "أمة متفوقة" بزعم انهم يلعبون دوراً استثنائياً في تطور البشرية وأنهم أمة موهوبة. يلخص التقرير تحليل نظرية "تسيخاكرون" التي وضعها غراغين نيجده وسياسة الحكومة الأرمينية في التحريض على الكراهية ضد الأذربيجانيين وأذربيجان بشكل عام وإثارة لغة العداوة والسخرية والكراهية والازدراء في الخطاب الحديث للسياسيين الأرمن والشخصيات العامة والناشطين. وكذلك، تفسير العداء تجاه الأذربيجانيين وتعاملهم كانهم غير بشر من قبل الأرمن البسطاء في المجتمع الأرمني. كما يشير التقرير إلى استخدام الروايات المهينة والدينية والحضارية وعن الإبادة الجماعية الارمينية الكاذبة لترويج العداء تجاه الأذربيجانيين في أرمينيا وشتات الأرمن وفي الخارج. تستخدم الحكومة الأرمنية الجوانب الدينية والحضارية و"الإبادة الجماعية" لتحقيق أهدافها والضغط على المجتمع الدولي.

التقرير متاح على الموقع الإلكتروني لمركز تحليل العلاقات الدولية aircenter.az ويمكن الاطلاع عليه عبر هذا الرابط:

https://aircenter.az/uploads/files/hate%20speech%20english.pdf