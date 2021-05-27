بوتين: أذربيجان تلعب دورا نشطا في حل المسائل المهمة المدرجة في الاجندات الدولية

باكو، 27 مايو (أذرتاج)

أحرزت أذربيجان إنجازات ملحوظة في المجالات الاجتماعية الاقتصادية والعلمية التقنية وغيرها. وحظي بلدكم بنفوذ كبير على الصعيد الدولي. وتلعب أذربيجان دورا نشطا في معالجة المسائل المهمة العديدة المدرجة في الاجندات الدولية.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات جاءت في رسالة تهنئة بعث بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

كما ورد في الرسالة: " نشيد بالعلاقات المبنية على تقاليد الصداقة والاحترام المتبادل مع أذربيجان. أنا على يقين من اننا نواصل مع مساعينا المشتركة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر في كافة المجالات تعزيزا شاملا من اجل رفاه شعبينا وضمان الامن والاستقرار الإقليميين."