باكو، 27 مايو (أذرتاج) استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في 27 مايو وزير التعليم القومي التركي ضيا سلجوق.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير التعليم الوطني التركي (يتم تحديثه)

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