  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير التعليم الوطني التركي (يتم تحديثه)

    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢١ [١١:٤٠]

    باكو، 27 مايو (أذرتاج)

    استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في 27 مايو وزير التعليم القومي التركي ضيا سلجوق.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير التعليم الوطني التركي (يتم تحديثه)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [١٣:١٤]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير التنفيذي العام لشركة "بيونتيك" الألمانية والوفد المرافق له
    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٠٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية الإيراني
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢١ [١٧:٣٥‎]
    مكالمة هاتفية بين رئيسي بيلاروس وأذربيجان
    ٢١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٤:٤٦]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير التصدير البريطاني – تحديث
    الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير التعليم الوطني التركي (يتم تحديثه) الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير التعليم الوطني التركي (يتم تحديثه)