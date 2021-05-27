الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير التعليم الوطني التركي (يتم تحديثه)
AzerTAg.az
٢٧.٠٥.٢٠٢١ [١١:٤٠]
باكو، 27 مايو (أذرتاج)
استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في 27 مايو وزير التعليم القومي التركي ضيا سلجوق.
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