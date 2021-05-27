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    وزير الخارجية الاذربيجاني: ردة الفعل الهستيري لأرمينيا في ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا غير واضح

    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢١ [١٣:٢١]

    باكو، 27 مايو (أذرتاج)

    ردة الفعل الهيستيري لأرمينيا في ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا غير واضح. يتمركز العسكريون الاذربيجانيون داخل الحدود الأذربيجانية المتعارف عليها دوليا، لا في أراضي أرمينيا. أما محاولات تصعيد الوضع في مسألة الترسيم فسببها هو التوتر وعدم الاستقرار في العمليات السياسية الداخلية في أرمينيا. وحدوث كل تلك الاحداث خلال فترة الانتخابات في أرمينيا تثبت هذا.

    قال هذه الكلمات وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في حديثه مع مراسل وكالة الانباء الاذربيجانية أذرتاج في تعليقه على الاستفزازات الارمينية الأخيرة في الحدود بين أذربيجان وأرمينيا. قيل ان القوى السياسية في أرمينيا تحاول استغلال هذا الوضع لضرب خصومها في الحملة الانتخابية. وأوضح الوزير: "بشكل عام، نعتبر هذه التصرفات مضرة جدا ونصفها بانها ضربة على تنفيذ البيان الثلاثي والاستقرار الإقليمي".

    AZERTAG.AZ : وزير الخارجية الاذربيجاني: ردة الفعل الهستيري لأرمينيا في ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا غير واضح
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