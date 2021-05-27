تبادل الآراء حول آفاق العلاقات الثنائية بين أذربيجان والنمسا

باكو، 27 مايو (أذرتاج)

جرى لقاء بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بيراموف والوزير الفدرالي النمساوي في الشئون الأوروبية والدولية آلكساندر سالنبرغ.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزيرين أجريا تبادل الآراء حول آفاق العلاقات الثنائية، أكدا على أهمية إنعاش التعاون الاقتصادي الثنائي والعلاقات التجارية في فترة ما بعد الجائحة.

تحدث الوزير جيهون بايراموف تاريخ النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان وسياسة العدوان الارمينية المستمرة خلال عقود، وعمليات الهجوم المضاد التي قامت بها أذربيجان ردا على استفزازات أرمينيا، وتحرير الأراضي الأذربيجانية من الاحتلال وإعادة وحدة أراضي البلد. وقدم الوزير لنظيره معلومات عن أعمال إعادة البناء والإعمار المنفذة في الأراضي المحررة من الاحتلال. وتطرق في كلمته الى فرص التعاون الإقليمي الجديدة التي ظهرت بالوضع الجديد في المنطقة.

وقال ان أذربيجان مستعدة لتطبيع العلاقات مع أرمينيا على أساس الالتزام الجدي لمبادئ سيادة القانون الدولي ووحدة الأراضي.

كما ناقش الوزيران التعاون في إطار المنظمات الدولية والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.