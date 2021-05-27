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    يخطط استئناف عمل المنافذ الحدودية بين تركيا وجورجيا

    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢١ [١٧:٣٨]

    باكو، 27 مايو (أذرتاج)

    يتوقع استئناف عمل المنافذ الحدودية بين تركيا وجورجيا في منطقة اردهان ابتداء من 1 يونيو.

    أفادت وكالة اذرتاج ان المعبرين الجمركيين "ترك كوزو" و"جيلدير" اللذين كانا مغلقين بسبب الجائحة منذ عام سيستأنفان عملهما.

    قال رئيس غرفة أردهان للتجارة والصناعة جيتين ديميرجي ان القرار بهذا الشأن صدر عن الحكومة الجورجية مشيرا الى ان هذه كانت خطوة مهمة لانتعاش الحركة والعبور في البوابات الحدودية. سيستأنف المنفذان الجمركيين في بلدتي توركوزو وجيلدير في اردهان عملهما للمواطنين اعتبارا من ذ يونيو."

    وزاد جتين دميرجي ان حركة المرور ستنفذ على أساس النتيجة السلبية لفحص PCR وشهادة لقاح ككوفيد 19. علاوة على ذلك، فيجب على المواطنين ان يقدموا فحوصا لكورونا بعد اليوم الثالث من الزيارة في البلد.

     

    AZERTAG.AZ : يخطط استئناف عمل المنافذ الحدودية بين تركيا وجورجيا
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